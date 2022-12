A BR-376 segue interditada e sem previsão de liberação após o grande deslizamento de terra ocorrido na última segunda-feira (28), que interrompeu totalmente o tráfego, soterrou veículos, matou duas pessoas e deixou outras seis feridas. Uma vistoria técnica estava programada para ser realizada neste sábado (3) na altura do km 669, mas ela não foi realizada devido ao mau tempo no local, como informou a Concessionária Arteris Litoral Sul, em nota, por volta das 17h45. As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

LEIA MAIS – Deslizamento na BR-376 é investigado em inquérito aberto pela Polícia Civil do Paraná

Segundo a Arteris, no local continuam os trabalhos de remoção do material sobre a pista, desobstrução e recuperação dos danos causados pelo deslizamento e recuperação do pavimento sentido Curitiba. A concessionária ainda informa que segue com os trabalhos e análise contínua do trecho para averiguação da segurança.

LEIA TAMBÉM:

>> BR-376: tudo sobre o deslizamento e os trabalhos na rodovia

>> VÍDEOS: Tribuna acompanha trabalho na BR-376; veículos são retirados

>> “Tô vivo, mas no meio da terra”, vídeo de sobrevivente na BR-376 emociona

Quando as condições de segurança forem atendidas, a Concessionária comunicará a PRF. Já a Polícia Rodoviária Federal coordenará uma operação para o restabelecimento da normalidade do fluxo de veículos.

Limpeza da pista na BR-376. Foto: Divulgação/Arteris Litoral Sul

Liberação da pista

A vistoria na BR-376 havia sido anunciada na sexta-feira (2), pelo secretário de segurança pública do Paraná Wagner Mesquita, que afirmou acreditar que, com o avanço constante dos trabalhos de desbloqueio e limpeza da rodovia, a reabertura para o tráfego está próxima. “Vamos fazer uma vistoria para avaliar as condições da rodovia e definir se ela já pode ser liberada”, disse o secretário, que integra o gabinete de crise criado para acompanhar os trabalhos na BR-376.

LEIA MAIS – Corpo de Bombeiros encerra busca por vítimas na BR-376, em Guaratuba

Foto: Albari Rosa/AEN

Antes dele, a Defesa Civil do Paraná já havia comunicado sobre a previsão de liberar o tráfego nos dois sentidos da BR-376, também na sexta-feira (2). A decisão foi tomada em uma reunião com o prefeito de Guaratuba Roberto Justus, e representantes da Defesa Civil, Polícia Militar do Paraná e Casa Civil do Governo do Paraná e Defesa Civil do Estado. A Defesa Civil, assim como o secretário de segurança pública, não falou em uma data específica, mas disse que a rodovia será liberada nos próximos dias.

Buscas encerradas

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Após o deslizamento na BR-376, foram constatadas 14 pessoas envolvidas diretamente no incidente, com dois óbitos e seis pessoas resgatadas com vida. As outras seis pessoas conseguiram escapar dos veículos sem precisar de atendimento. Esses são os números oficiais.

LEIA MAIS – Segunda vítima do deslizamento da BR-376 tem identidade confirmada

No local, o Corpo de Bombeiros encerrou a busca por vítimas na sexta-feira, após não encontrar novas vítimas ou veículos na região. Mas segundo a instituição, uma equipe continua no local, com uma viatura de combate à incêndio e resgate, para trabalhos preventivos.

Investigação

Foto: Albari Rosa/AEN

A Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) de Curitiba informou neste sábado que abriu um inquérito policial para investigar as responsabilidades e possíveis causas do deslizamento de terra na BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná. O acidente causou a morte de duas pessoas e deixou outras seis feridas. Segundo informações da RPC, ao menos duas testemunhas do caso devem ser ouvidas pela Polícia Civil ainda neste sábado.

Veja que incrível!

DOIDÃO Você não vai acreditar o que este maluco fez com o seu jipe no Paraná CABRA BÃO Desesperado, curitibano pede fiado e acaba com uma hamburgueria de sucesso QUE HISTÓRIA Boeing 747 vai parar em quintal de morador do Boa Vista. Como “raios” isso aconteceu?