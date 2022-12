Com tempo chuvoso, equipes da concessionária Arteris Litoral Sul seguem trabalhando para limpar a rodovia BR-376, na altura do km 669, onde aconteceu um deslizamento de terra no dia 28 de novembro. Segundo boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal neste domingo (04), não existe previsão de data para a liberação do trânsito na região. A rodovia segue bloqueada.

Estão sendo realizadas neste domingo atividades de execução de sarjeta de drenagem na pista sul e limpeza da via. Na pista norte, foi realizada a recomposição do pavimento somando 330 metros de asfalto.

A concessionária segue com análise contínua do trecho para averiguação da segurança. Em nota, a PRF infomrou que quando as condições de segurança forem atendidas, a Concessionária comunicará a PRF. A Polícia Rodoviária Federal coordenará uma operação para o restabelecimento da normalidade do fluxo de veículos.

A Defesa Civil do Paraná já havia informado sobre a previsão de liberar o tráfego nos dois sentidos da BR-376, na sexta-feira (2). A decisão foi tomada em uma reunião com o prefeito de Guaratuba Roberto Justus, e representantes da Defesa Civil, Polícia Militar do Paraná e Casa Civil do Governo do Paraná e Defesa Civil do Estado. A Defesa Civil, assim como o secretário de segurança pública, não falou em uma data específica, mas disse que a rodovia será liberada nos próximos dias.