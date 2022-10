Um acidente com um carro e dois caminhões interditou a BR-376, na altura do km 665, em Guaratuba, litoral do Paraná, no sentido Santa Catarina, na manhã desta terça-feira (18). A batida ocorreu por volta das 6h. Chamaram atenção as cargas dos caminhões envolvidos no acidente: um era bi-trem e outro estava carregando uma escavadeira. Uma pessoa foi encaminhada ao hospital com ferimentos moderados

As primeiras informações dão conta que um dos caminhões ficou sem freio e colidiu contra os outros veículos. As faixas direita e central do sentido Santa Catarina seguem interditadas para remoção do caminhão.

Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, o tráfego fui com lentidão pela faixa da esquerda. No local, 8 km de congestionamento às 11h30.

