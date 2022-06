O tombamento de um caminhão na BR-376, no sentido Santa Catarina, bloqueou por completo, por cerca de duas horas, a rodovia na altura do quilômetro 652,2 da rodovia, em Tijucas do Sul. O movimento é intenso no local por causa da movimentação nas estradas em virtude do feriadão de Corpus Christi, iniciado na última quinta-feira (16). O congestionamento chegou a 9 quilômetros.

Houve interdição total da pista por cerca de duas horas por causa da carga de madeira que ficou derramada na pista. A fila chegou a 2 quilômetros e a Polícia Rodoviária Federal acompanha o caso.

O veículo tombado já foi retirado do local e equipes da concessionária que administra o trânsito fazem a limpeza da via, que logo deve ser liberada para o fluxo sentido Santa Catarina.

