Filas e trânsito intenso. É isso o que os motoristas que trafegam pela BR-376, nesta quinta-feira (8), para seguir no sentido Santa Catarina ou retornar do estado vizinho encontram. A rodovia que ficou totalmente interditada por nove dias após um deslizamento na região do km 669, que matou duas pessoas, foi parcialmente liberada na tarde de quarta-feira (7).

Por volta das 10h30 desta quinta, de acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, há pontos de lentidão na rodovia no sentido Santa Catarina, entre os km 656 e km 668, na região entre Tijucas do Sul (PR) e Guaratuba (PR). No sentido contrário, para quem segue para Curitiba, as filas vão do km 683 ao km 668 da BR-376, em Guaratuba.

Liberação

A BR-376 foi liberada em pista simples na região do deslizamento. No local, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito segue liberado com uma faixa em cada sentido, por um trecho de 800 metros.

Em nota, a concessionária Arteris Litoral Sul informou que a liberação aconteceu após a realização de avaliação técnica da concessionária sobre as condições de segurança do trecho. A melhora do clima na quarta-feira permitiu a conclusão dos serviços.

Para quem vai pegar a estrada, a polícia reforça aos motoristas para redobrar os cuidados durante o trajeto. Em caso de emergências, a PRF e Arteris devem ser acionadas pelos telefones 191 (PRF) e 0800-725-1771 (Arteris Litoral Sul).

