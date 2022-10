O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), parabenizou, na noite de domingo (30), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nas redes sociais de Greca, o prefeito valorizou a preferência da maioria dos brasileiros.

“Cumprimento o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin, eleitos em segundo turno neste domingo (30/10). Seu mandato 2023-2026 nasce da preferência da maioria dos brasileiros. A voz do povo é soberana”, escreveu Greca.

Além disso, o prefeito de Curitiba o respeito à democracia. “Destacamos a importância do respeito à Democracia e à decisão da maioria dos eleitores. O Brasil merece paz social e prosperidade completa. A Cidade de Curitiba se coloca à disposição para construir, dentro do Pacto Federativo, uma agenda positiva para o futuro do Brasil”, completou Rafael Greca

Mais votado em Curitiba

Na capital paranaense, o vencedor no segundo turno foi Jair Bolsonaro (PL) com 720.322 votos (64,78%). Lula fez 391.675 votos (35,22%). No pleito, 51.773 eleitores votaram branco ou anularam o voto, enquanto 252.911 eleitores da cidade não compareceram às urnas. A soma de nulos, brancos e abstenções representa 21,51% do total de eleitores do município.

Após a confirmação da vitória de Lula, centenas de curitibanos foram para o Largo da Ordem, no Centro, para celebrar o resultado das urnas.