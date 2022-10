Que tal garimpar algo diferente para vestir no Halloween, com um preço acessível? A oportunidade está na próxima edição do “Encontro de Brechós Saí do Armário”, que será realizada em Curitiba neste fim de semana, no sábado (22) e domingo (23). O encontro vai acontecer das 11h às 18h, na Vila Urbana, no Centro da capital e terá a temática Halloween.

VIU ESSA? Halloween em Curitiba tem filmes de terror de graça, histórias de arrepiar e encontro com diretora de cemitério

No evento, além das pessoas poderem renovar o guarda roupa gastando pouco, ainda terão a chance curtir um momento de descontração com o concurso das fantasias mais criativas, que terá como prêmios vouchers para comprar nos brechós participantes.

LEIA MAIS – Encontro de brechós em Curitiba tem roupas a partir de R$ 5, para toda a família

As peças custam a partir de R$ 10 reais, mas quem garimpar pode encontrar roupas por R$ 5 reais. Ao todo, cerca de 5 mil peças estarão organizadas em aproximadamente 50 araras com itens de 35 expositores, que vão levar cada um, de 150 a 300 peças. O evento com os brechós acontece uma vez por mês, desde novembro de 2021.

Compras e diversão para as famílias

Para a empreendedora e produtora do evento, Kerolen Martins, trazer temas como o Halloween para o encontro de brechós é a possibilidade de envolver mais pessoas. “Escolhemos o Halloween porque gostamos de imergir o público e os expositores em algo diferente. Essa temática oferece a oportunidade para as pessoas se fantasiarem por um dia, aguçarem a criatividade em uma fantasia e se divertirem”, diz organizadora do encontro.

VEJA TAMBÉM – Após anos de espera, Coldplay confirma 1º show em Curitiba

“Não queremos que seja só algo comercial, que as pessoas só estejam lá para vender ou comprar e ir embora. Queremos que haja interação, que seja um momento divertido, que possa ser um passeio com a família e que nossos expositores se sintam à vontade para ganhar a sua renda, trabalhando de forma leve e descontraída”, explica Kerolen.

Ação social

Além de poder proporcionar às pessoas a possibilidade de comprar roupas mais baratas, com boa qualidade, ressignificando o descarte de peças como uma opção de renda, segundo as organizadoras, o evento também é um modelo de sustentabilidade e promove ações sociais. Entre as iniciativas, está a arrecadação de produtos de higiene e limpeza, que são destinados ao Grupo Dignidade, de Curitiba, que atua na causa LGBTQIA+.

Serviço

12° Encontro de Brechós Saí do Armário

Local: Vila Urbana Gastronomia – 2º Piso

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 686 – Centro – Curitiba

Entrada: Franca

Data: 22 e 23 de outubro

Dias e Horário: das 11h às 18h

Rede sociais: Instagram e Facebook