A gigante dos alimentos BRF, dona de marcas como Sadia, Perdigão e Qualy, anunciou investimentos de R$ 18,8 milhões para modernizar sua unidade de margarinas em Paranaguá, Litoral do Paraná. O aporte faz parte de um plano de investimentos milionário da companhia em suas unidades em solo paranaense.

Inaugurada em 1982, e desde os anos 1990 produzindo margarina, a planta da BRF na cidade emprega 650 pessoas. Dessa indústria saem produtos com as marcas Qualy, Claybom, Sofiteli, Deline e Bom Sabor. Além do mercado interno, a produção parnanguara também abastece Chile, Uruguai, Paraguai e Angola.

“A BRF tem presença relevante em Paranaguá, com uma das maiores plantas de margarina da América Latina. Temos uma longa história no estado. Crescemos e geramos 18 mil empregos diretos. Os investimentos são parte importante da Visão 2030, nosso plano de crescimento sustentável para chegar à receita de R$ 100 bilhões nos próximos 10 anos”, destacou o CEO global da companhia, Lorival Luz, em reunião com autoridades locais.