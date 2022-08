Bruce Dickinson, vocalista e líder do Iron Maiden, uma das maiores bandas de heavy metal da história, passou por Curitiba nesta quarta-feira (25), mas já foi embora. Ele retorna para a capital no sábado (27), onde junto com seus companheiros fará show no histórico palco da Pedreira Paulo Leminski. Ele visitou a cervejaria Bodebrown, no bairro Hauer, e o WS Air Museum, museu de aviação que fica em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba.

A visita foi praticamente de surpresa. O staff de Dickinson avisou os proprietários da cervejaria horas antes da chegada do roqueiro. A Cervejaria Bodebrown, uma das mais conceituadas do Brasil, é uma das poucas do mundo a ter uma cerveja licenciada pelo Iron Maiden. A Tropper Brasil IPA começou a ser desenvolvida em 2017 e lançada em 2019 pelos mestres cervejeiros Samuel Cavalcanti e Paulo Cavalcanti. A visita emocionou a todos que estavam no local.

O músico bebeu algumas cervejas, conversou com a equipe do local e seguiu para o Museu da Aviação, que fica em Campo Largo.

Bruce e toda a turma da Bodebrown. Foto: BRX FILMES

Esquenta pro show

A Cervejaria Bodebrown realiza neste final de semana uma programação especial para o “esquenta” do show da banda inglesa. Vão ser dois dias de muito rock, gastronomia e, é claro, cervejas artesanais, na fábrica da cervejaria curitibana, no Hauer. Na sexta (26), o evento vai das 16h às 21h. No sábado, das 10h às 18h. A entrada é franca nos dois dias.

Para preparar o clima musical para o show, o evento terá a participação de três bandas. O grupo Pigs & Diamonds abre a programação na sexta-feira com um tributo ao Pink Floyd, a partir das 17h. Depois, o Iron Maiden Cover Curitiba entra em cena, às 19h, fazendo um apanhado dos melhores momentos da banda original. No sábado, a trilha sonora fica a cargo da Museos Rock banda, com clássicos roqueiros de todos os tempos.

A cerveja Trooper Brasil IPA foi a primeira cerveja criada pelo Iron Maiden fora da Inglaterra. Premiada no Brasil e na Europa, ela é a grande atração líquida do evento. A Trooper poderá ser apreciada no formato de growler PET ou copos. Além dela, estarão em cartaz outras seis cervejas em growlers e mais 12 em copos.

Nos growlers de dois litros, que custam R$ 55, as opções são Blanche de Curitiba, Mago de Houblon, Stone/Bodebrown Cacau IPA, Lupulol Sabro e Frutti Sour, além da Trooper.

Nas chopeiras que apresentarão cervejas em copos de 300 ml, com preços entre R$ 15 e R$ 20, as pedidas são: Trooper Brasil IPA, Frutti Sour, Mama Milk, Cacau IPA, Lupuol Mosaic, Mago de Houblon, Helles de Curitiba, Blanche de Curitiba Red Wine Wood Aged, 4 Blés Millésime 2019 Wood Aged, Lupulol Sabro, Blanche de Curitiba e St. Arnould.

A gastronomia terá o reforço de dois food trucks: Luma Truck Burgers (hambúrgueres artesanais) e Toca do Churros (doces). A padaria Fábrika Pães também estará presente com seus pães de fermentação natural, geleias e queijos.

A Fábrica da Bodebrown fica na Rua Carlos de Laet, 1015 – Hauer, Informações: (41) 3082-6354.