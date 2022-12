“Foi uma cena de horror”. A frase de Luis Felipe Pinto Jogaib, o “Carioca”, investigador da Polícia Civil do Paraná (PCPR), resume perfeitamente o crime cometido por um homem enfurecido após ter sido abandonado pela esposa, na noite da última segunda-feira (19), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Ao chegar em casa e perceber que a esposa tinha ido embora junto com os dois filhos do casal, o homem, identificado como Sérgio Galdiano, 45 anos, matou a facadas um dos três cachorros da família. Após atacar o animal, ele utilizou o sangue do cachorro para escrever ameaças à ex-companheira nas paredes da casa e gravou vídeos da ação. Depois disso enviou as gravações para vizinhos e parentes da esposa.

+Leia mais! Rede Assaí inaugura novo atacarejo em ponto tradicional de Curitiba; Conheça detalhes!

“Nós temos informações de que ele sempre foi um bom pai, mas não um bom marido. Apesar de nunca ter agredido a esposa, ele fazia ameaças a ela. Por isso ela decidiu sair de casa para se abrigar na casa de alguns parentes, fora do Paraná. E ele ficou em fúria ao perceber isso e fez essa barbárie”, conta o investigador.

No xadrez!

Detido pelos crimes de maus tratos a animais (no local haviam outros dois cachorros que aparentavam boas condições de saúde e dois passarinhos bastante debilitados), ameaça, desobediência e resistência à prisão, Galdiano foi encaminhado à Delegacia do Alto Maracanã e posteriormente transferido para a Cadeia Pública de Colombo. Ao longo das investigações, a PCPR descobriu que o homem já tem passagem policial por homicídio, em São Paulo.

+Viu essa? BR-376 tem uma faixa liberada após avaliação geológica em trecho de deslizamento

“No momento da prisão ele estava bastante alterado, mas não apresentava sinais de embriaguez ou uso de drogas, apesar de termos encontrado um artefato que indicava o eventual consumo de crack. Ele apresentou um comportamento bipolar e, depois de se acalmar, passou a falar que não se lembrava de nada do que tinha feito”, complementa Carioca.

Veja que incrível!