Uma mulher de 29 anos foi morta na frente dos quatro filhos no momento em que guardava o carro na garagem de casa, no Cajuru, em Curitiba. O crime aconteceu no início da madrugada desta quinta-feira (24) e lembra muito outro crime chocante registrado no mesmo bairro, quando Suellen Helena Rodrigues também foi assassinada na frente dos filhos, neste caso, pelo ex-companheiro.

Na madrugada desta quinta-feira o carro em que a vítima estava foi abordado por dois homens, cada um em uma moto. Eles dispararam pelo menos oito vezes contra Jhenifer Cristiane Borges Gonçalves. Os filhos presenciaram tudo, mas não se feriram. A polícia acredita que o crime pode ter ligação com uma pessoa próxima de Jhenifer, mas ainda investiga do crime brutal.

O assassinato vai ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Informações podem ser passadas pelo disque-denúncias da DHPP, pelo telefone 0800-643-1121.