Um bueiro vazando grande quantidade de água suja prejudicou a passagem de pedestres na esquina da Rua Angelo Sampaio com a Rua Guttemberg, no bairro Batel, nesta segunda-feira. A água suja invadiu a calçada a impediu (sem sujeira) a passagem de quem tentava atravessar o cruzamento.

+ Leia mais: Vereador protocola pedido de cassação do mandato de Renato Freitas (PT) após invasão à igreja

Comerciantes da região reclamaram e moradores do prédio em frente se mostraram insatisfeitos com a situação, entrando em contato com a prefeitura pelo 156. “Tem um hospital aqui perto. Será que essa água não é esgoto, não tá contaminada?”, reclamou uma senhora que passou pelo local.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Obras Públicas disse “trata-se de um Poço de Visitação da Sanepar, que serve para inspeção de rede. A manutenção é de responsabilidade de deles”.

A Sanepar, comunicada do problema, acionou o departamento técnico para averiguar a situação. O retorno foi que “era uma água residual de uma empresa que estava sendo jogada na rua. Mas já está limpo”.