A rede de fast food Burger King está lançando em Curitiba o serviço de atendimento pelo WhatsApp, com o delivery próprio que concede até 30% de desconto nos pedidos. São 10 lojas da cidade que oferecem os produtos mais vendidos pelo aplicativo de mensagens.

O uso do WhatsApp para o delivery faz parte da estratégia digital que a rede vem adotando desde o início da pandemia, e que tem batido recorde de vendas mês a mês. Pelo aplicativo é possível acessar o cardápio otimizado, com opções como Whopper, Mega Stacker, Chicken Crisp, entre outros, e fazer o pagamento ali mesmo por PIX ou Mercado Pago.

A tecnologia pode ser acessada pelo número (11) 3003-5464. Para fazer o pedido, é preciso informar apenas o número de CPF e, caso tenha uma conta no App BK, pode usar o mesmo cadastro. Do contrário, basta informar nome, endereço e telefone e, com isso, tem o cadastrado realizado direto via chat do WhatsApp. Essa nova conta pode ser utilizada no App BK em outra ocasião.