A maquiadora e cabelereira Nany Del, de 38 anos, precisava treinar coques e penteados para noivas e não hesitou ao ver as madeixas compridas do marido, Everson Tussulini, de 42 anos. Em casa, à noite, Nany fez uma trança em Everson, enquanto ele usava o computador. Logo depois, desmanchou o penteado e fez outro, um coque noiva.

“Fiz o coque e pensei, vou postar. Eu disse pra ele ‘as pessoas nem te conhecem, você não deve nada pra ninguém’. E ele super aceitou de boa. Em momento nenhum ele pediu pra eu tirar a foto. A maioria dos maridos nem deixariam isso acontecer, mas ele super aceitou”, conta a cabelereira.

Com a foto postada na noite de terça-feira (02), logo as mensagens começaram a chegar pelo Instagram, Facebook e WhatsApp. “Não tô conseguindo acompanhar, não param de comentar [a postagem]. Tá tendo muita procura de orçamento. Desde acessórios a produção, maquiagem em si. A caixa de mensagens está cheia”, revela Nany, contente com a repercussão.

O marido Everson dá o maior apoio para a companheira. “Eu sempre ajudo ela. Eu pensei, se for pra ajudar a divulgar eu faço. Eu fiquei meio ‘assim’ porque muita gente poderia não gostar, mas pra mim é indiferente”, conta.

Serviço

Nany Del – make-up beauty artística

WhatsApp (41) 99871-7675

Instagram @nanydelmakeup

Facebook Nany Del