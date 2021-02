O tombamento de uma carreta carregada com milho bloqueia completamente um trecho da BR-376, sentido Santa Catarina, desde às 7h20 da manhã desta segunda-feira (22). Foi uma batida seguida de tombamento que deixou uma pessoa levemente ferida. A cabine do caminhão foi parar no canteiro central da rodovia.

O acidente deixa a pista sentido Santa Catarina completamente bloqueada e já tinha gerado, pelo menos até às 8h30, 5 quilômetros de retenção. Perto das 9h uma das faixas foi liberada.

Foto: Reprodução.