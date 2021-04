A região do bairro Cabral, em Curitiba, mas especificamente a Avenida Munhoz da Rocha, vai ganhar uma nova opção gastronômica no próximo mês de junho. Construída no antigo terreno de uma concessionária tradicional no bairro, o grupo Madero, liderado pelo empresário paranaense Júnior Durski, inaugura um Jerônimo Track, lanchonete com ambiente jovem e moderno.

Inicialmente uma nova unidade do Madero seria construída no local. Os tapumes da obra, inclusive, anunciavam a novidade. No entanto, por questões estratégicas, o grupo mudou de ideia. Considerando que duas quadras antes já existe uma unidade do Madero (não se sabe se seria apenas uma transferência de endereço ou o lançamento de algum outro conceito) decidiu-se pela instalação de um Jerônimo, a marca de sanduíches com preços mais populares e voltada ao público jovem.

Ainda não há data para inauguração do restaurante, mas será em junho. O conceito do Jerônimo Track é concebido em formato container, com tecnologia para pedidos no balcão, e permite operação em sistema drive thru.