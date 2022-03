A cachorrinha Pandora, que foi encontrada por policiais rodoviários federais na última quarta-feira (02), foi adotada já no dia seguinte. A pequena vira-lata caramelo entrou na viatura dos policiais durante um plantão.

LEIA TAMBÉM:

>> “Muita gente em estado de choque”, conta major da Defesa Civil do Paraná que ajudou em Petrópolis

>> Descendentes de ucranianos no Paraná fazem campanha para ajudar país em guerra

Em um vídeo divulgado pela corporação, os policiais Rafael Nazário e Roberto Vieira relataram que estavam em serviço quando a cadela entrou no veículo. ““Mais um plantão abençoado, e estamos com um passageiro enusitado. Ela pediu carona no caminho e disse que estava perdida. Estamos levando para tentar encontrar o dono ou uma nova dona”, disse Nazário.

O adotante da Pandora foi um senhor que perdeu recentemente seu pet. Segundo os policiais, ele estava sentindo muito a falta do seu cachorrinho. Agora, a Pandora está em um novo lar.