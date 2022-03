Uma família moradora das proximidades do Parque Tanguá recebeu o apoio de guardas municipais para o resgate do cão de estimação, Bobby, no início da noite de quarta-feira (16). Em meio à chuva, os guardas auxiliaram o dono e o animal a saírem de uma ribanceira no acesso à gruta do parque.

LEIA TAMBÉM – Foguete ou lixo espacial? Objeto estranho é encontrado por moradores em área rural do Paraná; assista

Munidos de corda e lanterna, os guardas rapidamente iniciaram a operação de retirada da dupla, após serem acionados por mãe e filha. O cachorro havia desaparecido durante o passeio diário, ainda durante a tarde.

“No início da noite, o dono conseguiu localizá-lo, mas com a garoa, o solo ficou mais escorregadio, não havia luminosidade e eles não conseguiam sair do local, cerca de dez metros abaixo do nível da rua, em meio à mata”, relata o GM Rogério Pinheiro, que atendeu a ocorrência junto com dois colegas.

LEIA AINDA – Roubo de relógio de luxo é flagrado por câmera em Curitiba; assista ao vídeo

Com cuidado para garantir a segurança do homem e do cãozinho, depois de cerca de 40 minutos os guardas conseguiram fazer a retirada dos dois, sem ferimentos.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *