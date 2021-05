Um cachorro da raça beagle fugiu nesta quinta-feira (13) de uma clínica veterinária no bairro Uberaba, em Curitiba. O Ruffos tem 8 anos de idade e pode estar com a cabeça enfaixada após passar por uma pequena intervenção na orelha direita. Os tutores e o próprio estabelecimento, que nunca registrou algo do tipo, estão procurando o animal na região e compartilhando informações nas redes sociais.

Segundo Júlio Cesar Augusto, dono do Ruffos, o pet foi deixado na clínica Med Cão, perto das 9h30. A expectativa era que no meio da tarde o cachorro recebesse alta e voltasse para casa. No entanto, próximo das 11h, veio a notícia que o Ruffos teria escapado.

“Ele teria corrido no sentido contrário da BR- 277, sentido Jardim das Américas. O pessoal da clínica correu atrás dele e estamos procurando por tudo. Entramos no Centro Politécnico e recebemos a informação que ele conseguiu passar pelos carros. Estou tentando de tudo, pois o Ruffo veio para casa quando era pequeno. Devido a cirurgia, ele ficou sem comer e tomar água desde às 22 horas de quarta-feira (12), disse Júlio.

E aí, Med Cão?

A clínica Med Cão funciona há 28 anos, e pela primeira vez um animal teria fugido do controle dos funcionários. De acordo com a responsável e médica veterinária, Rosângela Katuiana, 51 anos, todos estão desnorteados pela situação.

“A moça foi fazer a troca do tapete higiênico e ele saiu correndo. Infelizmente, no momento que isso ocorreu, chegou uma outra cliente e abrimos o portão eletrônico na hora. Quando abriu, o Ruffos passou correndo. Nossa funcionaria foi atrás, chegou a agarrar, mas ele mordeu e fugiu novamente. Nunca aconteceu isso e estamos desnorteados. Estamos fazendo o máximo possível, pedi desculpas aos donos e estamos dispostos a colaborar em tudo. Estamos colocando cartazes e espalhando a notícia em grupos de WhatsApp e redes sociais. Foi uma fatalidade”, lamentou, Rosangela em entrevista à Tribuna.

Viu o Ruffos por aí?

Caso tenha notícias do Ruffos, entre em contato com o Júlio pelo telefone (41)99191-2226 ou com Med Cão ( 3369-3109).