O cachorro que aparece num vídeo sendo arrastado e maltratado foi resgatado pela Delegacia do Meio Ambiente. As imagens ganharam as redes sociais nesta quarta-feira (27) e a polícia pediu ajuda da população de Colombo, Região Metropolitana de Curitiba, para identificar o casal que agrediu o cachorro. A situação aconteceu no último sábado (23).

Segundo o delegado Matheus Laiola, o cão foi encontrado e está bem. “Ele foi arrastado pela própria coleira e apanhava com uma vara. O cachorro está extremamente medroso, com medo de apanhar, urinou de medo quando chegamos perto dele”.

LEIA TAMBÉM – Mulher flagrada abandonando cachorro é presa em flagrante hora depois do crime

O cachorro, que foi levado à Delegacia do Meio Ambiente, deve ser encaminhado à ONG SOS Quatro Patas, em Campo Largo. “Depois de ser castrado, ele vai ser colocado para adoção. Merece uma casa com uma família que lhe dê amor”, comentou o delegado.

O vídeo mostra exatamente o momento em que um homem arrasta o cachorro pela coleira e o agride. Logo depois, aparece uma mulher, que discute com a pessoa que está filmando. “O cachorro tá na rua e vocês querem denunciar? Pode denunciar. Eu faço porque o cachorro é meu. Tá gravando, tá gravando? O cachorro é meu”, afirmou a mulher. As pessoas que observam a cena respondem: “É seu, mas a senhora pode matar”.

A intenção da polícia era a de, além de resgatar o cachorro, encontrar o casal e responsabilizá-lo pelos maus-tratos. A Delegacia do Meio Ambiente explicou que, por não estar em situação de flagrante, o casal vai ser ouvido e responde em liberdade.