Tudo o que os animais à espera de adoção querem neste Natal são novas famílias. E eles estarão esperando esse presentão no retorno das edições presenciais do evento Amigo Bicho, da Rede de Proteção Animal, que acontece neste sábado (11), no estacionamento do Parque Barigui, próximo à casa amarela, das 10h às 16h.

Serão cerca de 60 cães do Centro de Referência para Animais em Situação de Risco (Crar) e os que estão sob os cuidados de protetores independentes, todos castrados, vacinados e microchipados.

Para marcar o retorno dos eventos no Parque e a edição natalina, eles estarão a caráter. “Assim como fizemos no halloween, eles estarão de gorros e bandanas temáticas, desta vez com as cores e motivos de Natal”, conta a gerente técnica do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, Vivien Midori Morikawa.

Quem se interessar por algum dos animais, deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além de assinar o termo de adoção responsável. Os adotantes ainda receberão orientações sobre como garantir o bem-estar dos cães.

Fotos: Divulgação/SMCS

A edição tem o patrocínio da empresa Solito Alimentos, que além da estrutura para o evento, doará uma tonelada de ração premium para cães ao Programa Municipal Banco de Ração para Animais da Prefeitura de Curitiba. Haverá também distribuição de brindes e um totem de fotos instantâneas.

Mais chances para adotar

É possível conhecer os animais disponíveis para adoção também pelo site e pelo Facebook da Rede de Proteção Animal.

Os animais aptos para adoção são todos castrados, vacinados, desverminados e microchipados. O agendamento para conhecer os animais pode ser feito pelo telefone 41 99963-0233. Os veterinários da Rede estão disponíveis, diariamente, para orientar processos de adoção responsável dos animais resgatados pelo município. Além dos cães que estarão no evento, há vários gatinhos disponíveis para adoção no Centro.

O Crar funciona todos os dias na Rua Lodovico Kaminski, 1.381, CIC, das 9h às 12h e das 13h30 às 15h30.

Amigo Bicho no Parque Barigui

Data: 11/12 (sábado)

Hora: das 10h às 16h

Local: Estacionamento do Parque Barigui, próximo à casa amarela

