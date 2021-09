Estão abertas a partir da próxima segunda-feira (27) o cadastramento de novas crianças no pré ou estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental de 2022 da rede municipal de ensino de Curitiba. O prazo segue aberto até o dia 26 de outubro.

O cadastramento deverá ser feito via internet, diretamente no site. As matrículas para esse público poderão ser realizadas conforme o resultado do cadastramento, de 29 de novembro a 3 de dezembro.

Para quem já está matriculado na rede municipal este ano, a distribuição das vagas será automática e a família só deverá participar do cadastramento no caso de necessidade de troca de unidade, por exemplo, por mudança de endereço ou preferência por alguma outra escola que tenha vaga disponível.

A repescagem para famílias de crianças e estudantes de pré e 1º ano que perderem os prazos de cadastramento e matrículas será de 13 a 17 de dezembro.

O gerente de Matrículas, Raphael Fernando Antunes Brotto, frisa que esse cadastramento só é necessário para quem não é estudante da rede pública municipal e quer frequentar a unidade a partir do ano letivo de 2022.

“Quem já é matriculado em alguma unidade do município, segue normalmente o fluxo escolar, ou será direcionado para a unidade mais próxima da atual, bastando a confirmação da rematrícula para o ano seguinte”, esclarece o gerente.

As famílias poderão indicar de três a cinco opções de unidades. A distribuição de vagas é feita a partir do endereço da família, sendo que a intenção é garantir a matrícula de cada criança na unidade mais próxima de casa.

Confirmação é necessária

O cadastramento não representa a efetivação da matrícula.

Portanto, depois de cadastrar a criança, as famílias devem aguardar o resultado que será disponibilizado por e-mail, acessando o site do Cadastramento Escolar ou em um dos dez Núcleos Regionais de Educação, com as orientações para efetivação da matrícula, o que assegura a vaga na rede.

Em casos de dúvidas, as famílias podem entrar em contato com o NRE da sua região, nos seguintes telefones:

Bairro Novo – (41) 3221-2850

Boa Vista – (41) 3313-5714

Boqueirão – (41) 3313-5559

Cajuru – (41) 3221-2380

CIC – (41) 3221-2922

Matriz – (41) 3313-5842

Pinheirinho – (41) 3313-5444

Portão – (41) 3350-3967

Santa Felicidade – (41) 3221-2578

Tatuquara – (41) 3221-2616

