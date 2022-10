A Prefeitura de Curitiba mantém aberto até 26 de outubro o prazo para cadastramento de novas crianças e estudantes no pré ou no 1º ano do Ensino Fundamental.

Esse processo, feito apenas pelo site, é necessário para que a Secretaria Municipal da Educação possa se organizar para receber as matrículas daqueles que ainda não integram a rede municipal de ensino curitibana.

Após a fase do cadastramento, as matrículas para esse público poderão ser realizadas conforme o resultado que será divulgado pela Secretaria Municipal da Educação no dia 18 de novembro. As matrículas serão feitas de 21 de novembro a 2 de dezembro de 2022.

Para crianças já matriculadas em CMEIs e escolas neste ano de 2022, a distribuição das vagas será automática e a família só deverá participar do cadastramento no caso de necessidade de troca de unidade.

A repescagem para famílias de crianças/estudantes de pré e 1º ano que perderem os prazos de cadastramento e matrículas será de 12 a 16 de dezembro.

No cadastro, as famílias poderão indicar de três a cinco opções de unidades de ensino. A distribuição de vagas é feita a partir do endereço da família, sendo que a intenção é garantir a matrícula de cada criança na unidade mais próxima de casa.

Confirmação necessária

O cadastramento não representa a efetivação da matrícula. Depois de cadastrar a criança, as famílias devem aguardar o resultado que será disponibilizado por e-mail, acessando o site do Cadastramento Escolar ou em um dos dez Núcleos Regionais da Educação, com as orientações para efetivação da matrícula, o que assegura a vaga na rede.

Cadastro on-line é diferente

A Secretaria Municipal da Educação ressalta que esse cadastramento (pré e 1º ano) é diferente da solicitação de vagas para crianças de 0 a 3 anos realizada apenas por meio do site Cadastro On-Line. Essa outra solicitação pode ser feita a qualquer momento.

Em casos de dúvidas, as famílias podem entrar em contato por telefone com o Núcleo Regional da Educação:

Bairro Novo – (41) 3221-2850

Boa Vista – (41) 3313-5714

Boqueirão – (41) 3313-5559

Cajuru – (41) 3221-2380

CIC – (41) 3221-2922

Matriz – (41) 3313-5842

Pinheirinho – (41) 3313-5444

Portão – (41) 3350-3967

Santa Felicidade – (41) 3221-2578

Tatuquara – (41) 3221-2616