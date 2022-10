Termina nesta quarta-feira (26) o prazo para cadastramento de novas crianças e estudantes no pré ou no 1º ano do Ensino Fundamental.

O resultado será divulgado no dia 18/11 pela Secretaria Municipal da Educação, e as matrículas poderão ser realizadas de 21 de novembro a 2 de dezembro de 2022. Faça aqui o cadastramento.

Só precisam preencher os dados do cadastramento no site as famílias de crianças que ainda não fazem parte da rede municipal de ensino de Curitiba. As demais seguem o fluxo escolar normalmente.

“Esse cadastramento é necessário apenas para os novos estudantes, para que seja feita a organização da estrutura e o dimensionamento das turmas para o próximo ano letivo”, esclarece a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

A repescagem para famílias de crianças/estudantes de pré e 1º ano que perderem os prazos de cadastramento e matrículas será de 12 a 16 de dezembro.

As famílias poderão indicar de três a cinco opções de unidades de ensino. A distribuição de vagas é feita a partir do endereço da família, sendo que a intenção é garantir a matrícula de cada criança na unidade mais próxima de casa.

Confirmação da matrícula

O cadastramento não representa a efetivação da matrícula. Depois de cadastrar a(s) criança(s), as famílias devem aguardar o resultado que será disponibilizado por e-mail, acessando o site do Cadastramento Escolar ou em um dos dez Núcleos Regionais da Educação, com as orientações para efetivação da matrícula, o que assegura a vaga na rede.

“Todo o processo de cadastramento é feito pela internet, apenas a efetivação da matrícula é que será feita pessoalmente por alguém da família, na unidade educacional”, frisa Maria Sílvia.

Atenção! Cadastro on-line é diferente

A Secretaria Municipal da Educação ressalta que esse cadastramento (pré e 1º ano) é diferente da solicitação de vagas para crianças de 0 a 3 anos, realizada apenas por meio do site Cadastro On-Line. Essa solicitação pode ser feita a qualquer momento.

Em casos de dúvidas, as famílias podem entrar em contato por telefone com o Núcleo Regional da Educação:

Bairro Novo – (41) 3221-2850

Boa Vista – (41) 3313-5714

Boqueirão – (41) 3313-5559

Cajuru – (41) 3221-2380

CIC – (41) 3221-2922

Matriz – (41) 3313-5842

Pinheirinho – (41) 3313-5444

Portão – (41) 3350-3967

Santa Felicidade – (41) 3221-2578

Tatuquara – (41) 3221-2616