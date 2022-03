Quem passa pelo Centro de Curitiba e tem o olhar mais afiado percebeu algo diferente na paisagem. No topo do prédio mais alto da região, visto em vários bairros da cidade, brilhava forte o letreiro do Ebanx, o primeiro “unicórnio” curitibano. De uns tempos para cá o letreiro sumiu. Será que a bilionária empresa curitibana está de mudança?

Nós fomos investigar este fato.

A Ebanx é uma fintech brasileira fundada em 2012 em Curitiba. Ela oferece soluções em pagamentos e em poucos anos conseguiu ganhar projeção internacional, atuando, hoje, como plataforma de pagamento de empresas gigantes, como a Alibaba, dona do Aliexpress, e outros marketplaces conhecidos.

Em 2019, ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares de valor de mercado, tornando-se o primeiro unicórnio (“selo” dado a empresas que valem mais de 1 bilhão de dólares) da Região Sul do Brasil. Desde 2017, o Ebanx ocupa pelo menos cinco andares do Edifício Itália (Centro Comercial Itália), finalizado em 1981, e que por muitos anos foi o mais alto de Curitiba.

Conclusão

Apesar do susto com a retirada do letreiro, o Ebanx não tem planos, por enquanto, de mudar de casa. O letreiro antigo está sendo substituído por um novo, mais moderno e com maior “poder de visualização”. Em seus matérias de divulgação, o Ebanx usa com muita frequência as imagens do topo do Itália com o letreiro da empresa e Curitiba ao fundo.

Letreiro antigo foi retirado e um novo será instalado no local.