Parece que o frio não quer ir embora do Paraná neste verão. Na última semana, as temperaturas ficaram mais amenas e o sol, clássico do mês de janeiro, não apareceu em Curitiba e municípios do Litoral.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a explicação para o fenômeno é a circulação dos ventos oceânicos, que está favorecendo a formação de nebulosidade e ocorrência de chuvas leves sobre a capital paranaense nesses últimos dias. Com isso, as temperaturas seguem em média em torno de 20°C.

O tempo quente deve voltar somente na quarta-feira (12) em que a máxima deve ser de 29ºC e no sábado (15) em que os termômetros devem chegar a 32ºC.

Para esta segunda-feira (10) a previsão é tempo instável na capital, com chuvas rápidas e localizadas. No litoral, a expectativa é de céu coberto de nuvens e chuvas a qualquer hora do dia, com maior volume e risco de alagamentos.

