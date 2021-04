Uma ação marcada para o fim da tarde desta quinta-feira (29), na Praça Tiradentes, em Curitiba, prestará atendimento a cães de pessoas em situação de rua durante a doação de marmitas que geralmente ocorre no local. O Instituto S.O.S. 4 Patas e o grupo Itinerante Resistência trabalharão em conjunto para dar suporte médico aos pets, junto com a aplicação de vacinas, vermífugo e doação de ração. A iniciativa ainda deve realizar um cadastro para cães que não sejam castrados, além de distribuir a carteirinha de vacinação. Os serviços serão sem custos e começam a partir das 18h.

Segundo a Mariane Mazzon, do S.O.S. 4 Patas, o objetivo da ação é levar um pouco de cuidado solidário para quem tanto precisa. “A ideia de unir as instituições surgiu durante uma ação de apoio que ocorreu durante um trabalho com a Polícia Ambiental. Eu encontrei com um dos membros da Itinerante Resistência e decidimos que poderíamos fazer algo para ajudar essa população que tanto precisa”, contou.

Além do trabalho com os pets, a ação levará comida até as pessoas. Segundo a organização, todas as medidas sanitárias serão respeitadas, incluindo o uso de máscara, distanciamento social e uso do álcool em gel.

Quem quiser participar ou realizar doações pode entrar em contato com o S.O.S 4 Patas pelas redes sociais. A conta deles no Instagram é a @sos4patas.pr. A instituição, atualmente, cuida de cerca de 200 cães resgatados de maus-tratos ou de situações de risco como acidentes. Segundo a Mariana Mazzon, todo o apoio é bem-vindo.