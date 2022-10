Dois cachorros foram capturados após uma série de ataques aos moradores da Cidade Industrial, em Curitiba. A prefeitura também notificou outros três donos por deixarem os cães fora de casa. Os responsáveis podem pagar multa no valor de até R$ 4 mil.

Os animais são suspeitos de terem atacado um autônomo de 44 anos, encontrado morto e com perfurações no corpo, no último sábado (1º). O caso está sendo investigado ainda como homicídio pela DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa) até que saia o laudo que aponte a verdadeira causa da morte.

Desde quarta-feira (5), a prefeitura vem realizando uma operação com ajuda de fiscais da Rede de Proteção, acompanhados ainda da Unidade de Vigilância de Zoonoses e da Guarda Municipal para encontrar os animais que estavam atacando os moradores na região.

Ao todo, segundo o diretor de pesquisa e conversação da fauna, Edson Evaristo, foram identificados 30 cachorros sem raça específica. A maioria são semi domiciliados, ou seja, teriam donos ou responsáveis legais.

“Pelo menos 30 cachorros foram achados na região. São cães mestiços e em sua maioria tem uma residência, mas os donos têm deixado esses animais fora de casa e isso dificulta o nosso trabalho. Isso porque acabam surgindo mais. Vamos intensificar ações no bairro”, disse Edson.

Nas operações, foram usados tranquilizantes caninos, por meio de dardos. Isso facilitou a captura dos dois principais animais que seriam os mais raivosos. Eles foram encaminhados para o Centro de Referência de Animais de Meio Ambiente. Novas ações educativas devem acontecer ainda hoje.

“Tivemos que usar essa técnica até mesmo pela segurança da equipe. Fazer a captura normal seria arriscado demais. Eles foram recolhidos e agora estão no centro de observação. Vamos fazer uma avaliação técnica e cuidar deles”, explicou Edson à reportagem.

Mãe é atacada com filha no colo

Ao menos seis cachorros teriam avançado em cima de uma mulher que estava com a sua filha no colo na Cidade Industrial. Segundo testemunhas, moradores da região perceberam a ação dos cães e espantaram os animais e socorreram a vítima. Ela teve ferimentos nas pernas e nos braços. A criança não sofreu ferimentos. Ela e a mãe passam bem.

Outra vítima, Elizângela Rodrigues, 37, contou que a mãe dela já foi atacada pelos cachorros na Rua Valentin Deda. “Um dia antes dessa mãe ser atacada, a minha estava voltando para casa no mesmo lugar e os cachorros avançaram. Os vizinhos espantaram eles com paus. Está difícil andar na rua. Se não podem criar, porque pegam esses animais?”, disse revoltada a moradora à reportagem.

O diretor de pesquisa e conversação da fauna, enfatizou ainda que todos os responsáveis notificados pelo órgão vão responder um processo ambiental. Novas autuações não foram descartas para hoje à tarde na capital.