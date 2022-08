Depois de duas noites de shows e com o Teatro Guaíra lotado, o cantor e compositor Caetano Veloso foi passear no Largo da Ordem, um dos pontos turísticos de Curitiba na noite do último domingo (31). O passeio foi curto, sem alardes, mas Caetano demonstrou conhecer bem um dos principais símbolos do Paraná – a Araucária.

Na postagem pelo seu Instagram, o cantor comentou sobre uma Araucária que está em frente à Igreja do Rosário. “Só tem aqui no Paraná, popularmente chama-se de Pinheiro do Paraná, mas o nome técnico é Araucária Brasiliense. É linda, parece uma taça”, explicou Caetano.

A postagem de Caetano Veloso sobre as araucárias de Curitiba ganhou um comentário do prefeito Rafael Greca. “#OrgulhoDeCuritiba. Volte sempre grande músico e brasileiro como poucos”, disse o prefeito na postagem.

Caetano Veloso esteve em Curitiba com a turnê “Meu Coco”, álbum lançado no ano passado. O trabalho compõe músicas inéditas, e contém 12 faixas. O passeio do artista por Curitiba foi secreto, já que nenhum fã estava por perto enquanto o baiano mostrava a árvore símbolo do Paraná.