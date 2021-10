O Café Mafalda, tradicional ponto de encontro da cena cultural curitibana há 21 anos, logo atrás do Teatro Guaíra, Centro de Curitiba, foi alvo da ação de criminosos no início da madrugada desta quinta-feira (14). Em postagem nas redes sociais, a proprietária Ieda Godoy definiu a situação do arrombamento de seu restaurante como “uma raiva triste”.

Num post no Instagram, Ieda deu detalhes do furto. Levaram geladeira, micro-ondas, uma adega, forno elétrico, balança, dinheiro do caixa, talheres, panelas, pratos, garrafas, som, microfones, e mais itens. Os bandidos ainda levaram comida do estoque, massas, carnes, embutidos. Para piorar a situação, ainda atiraram todo o óleo da fritadeira no chão do restaurante.

Para tentar recuperar todo o prejuízo e voltar a receber os clientes, uma vaquinha on-line foi aberta nesta tarde de quinta-feira (14). “Nos sentimos muito amados e gratos. FAREMOS VÁRIAS AÇÕES, mas vamos começar pela famosa VAKINHA, sugerida por tantos. Não se acanhem, qualquer valor será muito bem utilizado. A gente balança, mas não cai. Obrigada, de coração aberto”, diz a postagem de abertura da vaquinha on-line, assinada por Ieda Godoy.

No Instagram, Ieda faz um apelo a quem tiver alguns dos itens que foram roubados e tiver interesse em vender por um preço “camarada”. “Voltaremos a atender assim que tivermos o mínimo de condições. Porque se há algo em nós que não acaba, é nossa vontade de viver, e fazer acontecer o que nosso juízo mandar”, escreveu Ieda, indignada.

Poucas horas depois da postagem sobre o arrombamento, a proprietária confessou à Tribuna que está emocionada com o apoio que está recebendo. “Super emocionada com essa ajuda toda, me sinto uma pessoa super amada. Arrasada com o que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, super feliz em saber que eu tenho tanta gente bacana. E que as pessoas bacanas e bonitas são em número muito maior no mundo do que as pessoas ruins”, disse ela.

Para entrar na vaquinha online e ajudar o Café Mafalda, é preciso acessar este link. Quem quiser também pode realizar uma transferência via Pix, em nome de Guilherme Honorato. A chave é o telefone: 41 985025323.

