Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, a praia de Caiobá, em Matinhos, será a sede do Mundial de Beach Tennis. A competição acontecerá na Arena de Caiobá, do projeto Verão Paraná – Viva a Vida, e faz parte do calendário dos Jogos de Aventura e Natureza. Mais de 600 atletas estão confirmados no evento.

Os atletas melhores ranqueados do mundo já confirmaram presença, entre eles italianos, russos, espanhóis e brasileiros. A modalidade é regida pela Federação Internacional de Tênis e já faz parte dos Jogos Mundiais de Praia, do Comitê Olímpico Internacional.

Esta é a única etapa de 2022 confirmada no Paraná até o momento. O Brasil deve sediar mais de 15 torneios com premiação igual ou superior a US$ 15 mil, incluindo dois eventos Sand Series – equivalentes aos Grand Slams do tênis, além da Copa do Mundo de seleções.

Serão mais de 500 atletas inscritos na BT10 (Amador), divididos em duplas mistas e também masculino/feminino; categorias A, B, C, D e E, além da 40+ e 50+. Na BT200 (Campeonato Pró) são cerca de 120 que disputarão desde a fase de qualificação até a grande final, no domingo (13).

A modalidade

O beach tennis é atualmente uma das modalidades que mais crescem no Brasil, com sua dinâmica reunindo movimentos e contagem similares ao tênis, quadra de vôlei de praia, raquetes parecidas com as do paddle e uma rede a 1,70 metro do solo. Criado em 1978 em Ravenna, Norte da Itália, ganhou o mundo nos últimos anos, principalmente depois da chegada ao Brasil, em 2008.

Por aqui, conquistou milhares de jogadores amadores, se consolidado em praças como o Rio de Janeiro, Paraná, interior de São Paulo e toda a região Sul do país, ganhando cada vez mais adeptos, graças à forte influência do seu crescimento exponencial na cidade de São Paulo. Atualmente, Itália e Brasil são as grandes potências mundiais, sendo o nosso país tetracampeão da Copa do Mundo e heptacampeão da Copa Pan-Americana de seleções.

O Paraná é uma das maiores potências do beach tennis nacional, junto com Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No nosso Estado, o esporte se desenvolve principalmente em Curitiba, Maringá, Londrina, Rolândia, Paranavaí e Caiobá. O campeonato estadual é um dos mais fortes do país, reunindo cerca de 350 atletas nas etapas regionais. O circuito brasileiro amador, realizado em paralelo a torneios do circuito mundial profissional, já teve etapas realizadas em Curitiba, Matinhos e Arapongas.

Febre do Beach tennis

Não é só no litoral que o Beach Tennis virou febre. Em Curitiba, diversas academias especializadas no esporte foram abertas nos últimos anos, dando espaço na capital para os chamados esportes de areia.