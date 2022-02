A Caixa Econômica Federal iniciou nesta quinta-feira (24), o pagamento da parcela de fevereiro do Auxílio Brasil aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 9. O valor mínimo do benefício é R$ 400. Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa

O beneficiário pode consultar sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em aplicativos, como o Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

O programa tem três benefícios básicos e seis suplementares; podem receber as famílias com renda per capita até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e até R$ 200, em condição de pobreza.

Vale reforçar que em fevereiro, não haverá pagamento do Auxílio Gás, concedido a 5,5 milhões de famílias até o fim de 2026. O benefício equivale a 50% do preço médio do botijão de 13 quilos, mas só é pago a cada dois meses e irá retornar em março.