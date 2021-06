A Caixa Econômica Federal inicia a partir desta sexta-feira (25) até 4 de julho, o 1º Feirão Digital da Casa Própria. Durante o período, serão ofertados mais de 180 mil imóveis novos, e espera movimentar R$ 10 bilhões em novos negócios. Considerado o maior acontecimento do ramo imobiliário, o evento vai ter mais de 800 incorporadoras imobiliárias e 1.100 correspondentes.

LEIA TAMBÉM:

>> Golpe do empréstimo consignado mira contas de aposentados. Procon faz alerta

>> Curitiba retoma vacinação para público geral e anuncia imunização para 49 e 48 anos

O 1º Feirão digital chega trazendo a possibilidade de obter o financiamento de 100% do valor da proposta em até 35 anos, e taxas diferenciadas na modalidade Poupança Caixa, a partir de 2,50% ao ano, somado à remuneração adicional da poupança e saldo devedor atualizado mensalmente pela TR. Nessa modalidade, o cliente também poderá optar por carência de 6 meses para início do pagamento da parcela de juros e amortização. Há imóveis em diversas regiões do país, com valor médio de venda de R$ 70 mil.

Atendimento

Ao utilizar a plataforma do evento, o cliente poderá escolher a opção mais adequada, realizar a simulação do financiamento e ser atendido por correspondentes da Caixa, via chat.

Durante o evento, os interessados poderão enviar seus documentos e acompanhar o andamento do seu processo de financiamento habitacional pelo aplicativo Habitação CAIXA, disponibilizado gratuitamente na Apple Store e Google Play. A proposta é facilitar a contratação e trazer mais agilidade e segurança ao processo de financiamento habitacional.

Serviço

1º Feirão Digital CAIXA da Casa Própria

Período: de 25 de junho a 4 de julho de 2021

Horário: das 10h do dia 25 de junho até as 21h do dia 04 de julho

Site do evento: http://www.caixa.gov.br/feirao