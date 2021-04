Parte do calçadão da Rua XV de Novembro, entre o Bondinho e a Rua Dr. Muricy, passa por obras de substituição de tubulação do sistema de esgotamento sanitário. O trabalho, que deve seguir até a próxima semana, está incluído no projeto de revitalização do sistema da Bacia do Rio Belém, que engloba toda a área central.

A obra prevê a troca de 8,3 quilômetros de tubulação de esgoto, com investimento de R$ 4,1 milhões e a ligação de 688 imóveis. Segundo a prefeitura, a troca é necessária porque a tubulação antiga é feita de cerâmica, os tubos ficam porosos, o que causa mau cheiro e, ainda, o risco de que o esgotamento caia na rede pluvial e polua os rios da cidade.

A previsão é de que essa troca seja concluída em março de 2022. Já foram assentados 2,5 km de rede. A obra começou na região da Rua Professor Fernando Moreira/Rua Visconde de Nacar. A nova tubulação passa pelas regiões das ruas Carlos de Carvalho, Luiz Xavier, Saldanha Marinho, Augusto Stellfeld, Clotário Portugal, Ébano Pereira e Dr. Muricy.

Menos transtorno

De acordo com a Sanepar, na maior parte do trecho, a tubulação nova está sendo instalada com método não-destrutivo de travessia subterrânea – perfuração para a entrada dos tubos sem precisar abrir grandes valas, causando menos transtornos para a passagem de pedestres e carros. Quem passa pela região, no entanto, deve ficar atento à movimentação de equipamentos e operários.