No próximo domingo (26), a Rua XV de Novembro, em Curitiba, amanhecerá mais bonita. Isso porque uma ação coordenada pela Associação Comercial do Paraná (ACP) e a Fundação do Asseio e Conservação do Estado do Paraná (FACOP) lavará cinco mil metros quadrados do calçadão. Será uma grande lavação profissional, que envolverá cerca de 50 pessoas. Além da já tradicional varrição pela qual o local passa diariamente, na ocasião será realizada a raspagem de chicletes do petit pavê e a aplicação de produto específico. Toda a operação começa às 19h30 de sábado (25) e previsão de término às 00h do domingo (26).

Segundo a ACP, para que tudo aconteça de forma tranquila, a ação contará com a participação de 20 pessoas na coordenação, divididas entre equipes de limpeza e professores da FACOP. A limpeza estará dividida em cinco etapas, sendo a primeira delas a raspagem do piso para retirar os chicletes, a varrição para retirar as sujidades mais superficiais, a aplicação de produtos específicos que farão uma limpeza mais profunda, a esfregação do produto, e, na sequência, a retirada e enxágue com o uso de caminhões-pipa.

+ Leia mais: Mutirão da Defensoria Pública no CIC ajuda a desenrolar “tretas jurídicas”

A coordenação do evento estima que serão utilizados cerca de 40 litros de produto biodegradável, cedidos pela Spartan do Brasil para a realização da ação e autorizados pela Secretaria de Meio Ambiente de Curitiba.

“Todo o nosso entorno precisa ser preservado para manter a animação do comércio. Por isso, a lavação das duas quadras servirá para que demais lojistas ao longo do calçadão busquem a preservação como meio de multiplicar o movimento em função da melhoria ao longo da via, tornando-a mais atraente para o ir e vir das pessoas”, disse Camilo Turmina, presidente da ACP.

“Receber o convite da ACP para coordenar esse evento mostra o quanto a limpeza profissional é essencial. Estamos falando de valorização de uma categoria que está presente no nosso dia a dia, e poder proporcionar a revitalização de um espaço tão lindo quanto a Rua XV por meio de profissionais capacitados, técnicas, produtos e ferramentas é uma forma de dar protagonismo ao setor de limpeza e aos profissionais envolvidos nela”, conta Cássia Almeida, executiva da FACOP.

LEIA TAMBÉM:

>> Expedição da Neodent oferece atendimento odontológico gratuito na CIC

>> Anatel acaba com ligações grátis “the flash” pra barrar robôs do telemarketing

Além do SEAC-PR, o evento terá o apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba, do Siemaco, da Guarda Municipal de Curitiba, da Sanepar e da FAS. As empresas que atuarão na limpeza são equipes da Verzani & Sandrini, Orbenk, Sanetran, Elo, Higiserv, Produserv, Obra Prima e Emparlimp.

“O calçadão da Rua XV não é um calçadão sujo. Afinal, Curitiba é reconhecida entre tantas coisas pelo asseio. Mas essa é uma ação que será executada por profissionais com maquinários, produtos específicos e técnicas de limpeza profissional. É uma limpeza mais profunda, e a ideia é oferecer para os curitibanos que passam pela XV ainda mais orgulho da nossa cidade”, conta Rogério Bueno de Queirós, presidente do SEAC-PR, entidade que representa as empresas e profissionais que estarão atuando na ação.

Para garantir a segurança de todos os profissionais envolvidos, haverá a presença de técnicos de segurança do trabalho e a exigência do uso de EPIs, como óculos de proteção, capas, luvas, botas, entre outros. A ACP e a FACOP ainda disponibilizarão lanche para os envolvidos.

Pantanal José Lucas diz a Trindade que Juma será dele Cara e Coragem Olívia dá um ultimato em Joca Loterias Apostou? Veja o resultado das loterias! Além da Ilusão Lorenzo declara seu amor por Letícia