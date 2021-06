O governo do Paraná espera anunciar, ainda nesta quarta-feira (16), um cronograma de todas as datas de vacinação contra a covid-19 de pessoas com 18 anos ou mais. Desta forma, quem ainda não foi imunizado contra a doença poderá saber quando chega a tão esperada primeira dose. Apensar deste anúncio, o Paraná ainda depende do envio de doses por parte do Ministério da Saúde, que estão ocorrendo sem uma conformidade ou planejamento prévio.

O anúncio deve ocorrer no período da tarde, dois dias após o governador Ratinho Jr anunciar a previsão de vacinar toda a população adulta do estado até o final do mês de setembro, com pelo menos a primeira dose. O público de 18 a 59 anos de idade, não contemplado nos grupos prioritários, é formado por 8.736.014 pessoas, na estimativa do governo estadual.

De acordo com Beto Preto, secretário estadual de saúde, reuniões foram realizadas nos últimos dias para definir o calendário. “Está praticamente pronto, vamos terminar de pactuar com os secretários municipais de saúde ainda hoje e deve ser divulgado no período da tarde, seguindo orientação do governador, no sentido de colocar as doses à disposição dos paranaenses. Sexta-feira passada fizemos reuniões com todos os envolvidos e pedimos, inclusive, um trabalho de campo, buscar informações para que essa vacinação ocorra de forma maior. Queremos vacinar”, disse em entrevista ao Bom dia Paraná, da RPC, nesta quarta-feira.

Apesar de o governo do Paraná estar montando o cronograma, vale ressaltar que o cumprimento das datas vai depender do ritmo de entrega de vacinas por parte do Ministério da Saúde, que segue lento. O Instituto Butantan, por exemplo, voltou somente na segunda-feira (14) a fornecer um novo lote de 1 milhão de doses de Coronavac para todo o país após um mês sem conseguir entregar nenhuma ampola por atraso no insumo de produção vindo da China. A Fiocruz também teve atraso no recebimento do insumo para produção da Astrazeneca em maio.

Ritmos diferentes de cada cidade

O ritmo de vacinação de cada município, cujas características da população, como o número de habitantes e as faixas etárias, variam de um para outro. Curitiba, por exemplo, teve de suspender a vacinação por idades nesta segunda-feira (14) justamente por falta de doses, mantendo apenas a vacinação dos grupos prioritários. O último grupo por idade vacinado na capital foi o de 55 anos sábado (12). A capital abriu terça-feira (15) a vacinação de um novo grupo por idade, de 54 e 53 anos, após fazer remanejamento de doses. Guaraqueçaba, cidade no litoral de apenas 7,6 mil habitantes, por sua vez, a imunização já avançou para o último grupo de idades, de pessoas com 18 anos.

“Tivemos esta orientação no final de março para utilizar a segunda dose como primeira dose e 204 municípios fizeram isso, os outros 195 não. Os que fizeram, receberam mais doses para recomposição do estoque e avançaram mais que os outros. Estamos mandando mais doses para os 195 municípios que não fizeram essa estratégia lá atrás. Ao longo das semanas isso vai se equalizar”, explicou Beto Preto em entrevista à RPC.