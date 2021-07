A prefeitura de Curitiba confirmou que irá vacinar, neste sábado (03), pessoas com idades de 44 anos e 43 anos de idade. Os moradores da cidade nas duas faixas etárias devem ficar atentos para a confirmação desta faixa etária. Mais dez pontos de vacinação devem ser abertos, além dos 17 já existentes. Nesta sexta-feira (2), estão sendo chamadas as pessoas com 45 anos de idade.

LEIA TAMBÉM:

>>Curitiba e RMC deve receber 127 mil doses de vacinas; veja distribuição por regional

A ampliação foi confirmada no final da manhã desta sexta-feira. Até ontem, ainda havia indefinição nesta questão. “Temos capacidade para vacinar até 30 mil pessoas por dia e a única coisa que precisamos para isso são mais doses nas nossas geladeiras”, disse Márcia Huçulak, secretária municipal da Saúde.

>>Ao menos 24 variantes do covid-19 já circularam pelo Paraná desde o começo da pandemia

+Viu essa? Golpes por aplicativos de delivery disparam em cinco meses; veja como se proteger