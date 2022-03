De segunda (21) até sexta-feira (25), mais de 29 mil moradores de Curitiba são esperados para receber a segunda dose e as doses de reforço da vacina anticovid, além das repescagens. O atendimento será feito das 8h às 17h em 11 unidades de saúde, para os públicos convocados e para repescagens.

Nove desses pontos vacinam todos os públicos – crianças a partir de 5 anos, adolescentes (12 a 17 anos) e adultos (18 anos completos ou mais). Já a Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho é exclusiva para a vacinação de adolescentes e adultos, enquanto a Unidade de Saúde Mãe Curitibana aplica a vacina somente em crianças (5 a 11 anos).

O cronograma também contempla a convocação de crianças de 5 a 11 anos vacinadas com a Pfizer e a Coronavac e as pessoas com 12 anos ou mais para as doses de reforço (incluindo aquelas com imunossupressão).

Onde tem vacina

Os pontos de vacinação podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba, assim como documentos necessários para grupos específicos, além de documento com foto e CPF (e o comprovante de residência, no caso de primeira dose).

Repescagens

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) mantém a aplicação da primeira e segundas doses e das doses de reforço (terceira e quarta) para os que não compareceram na data de convocação.

Curitiba concluiu a convocação de segunda dose para pessoas com 12 anos ou mais em 21 de dezembro. Das crianças (5 a 11 anos), a cidade concluiu o chamamento de todas as faixas etárias para a primeira dose em 8 de fevereiro.

Reforço

Para quem está em dúvida sobre intervalos e como saber se já pode receber a dose de reforço, a Prefeitura apresenta orientações neste link.

A convocação para a dose de reforço é feita por mensagem pelo Aplicativo Saúde Já. A dose não aparece como agendada na carteira de vacinação no campo “próximas vacinas”. É preciso consultar as “mensagens recebidas.”

Cronograma da semana entre 21 e 25 de março

Vacinação Infantil

De segunda a sexta-feira (21 a 25/3)

1ª dose

Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades



2ª dose (Crianças de a 11 anos)

– Para quem recebeu Pfizer:

• Segunda-feira (21/3): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 24/1

• Terça-feira (22/3): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 25/1

• Quarta-feira (23/3): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 26/1

• Quinta-feira (24/3): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 27/1

• Sexta-feira (25/3): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 28/1



– Para quem recebeu Coronavac:

• Segunda-feira (21/3): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 21/02

• Terça-feira (22/3): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 22/02

• Quarta-feira (23/3): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 23/02

• Quinta-feira (24/3): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 24/02

• Sexta-feira (25/3): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 25/02



Pessoas com 12 anos ou mais

1ª Dose

De segunda a sexta-feira (21 a 25/3)

– Repescagem para pessoas com 12 anos completos ou mais



2ª dose

De segunda a sexta-feira (21 a 25/3)

– Repescagem para pessoas que perderam a data da aplicação da 2ª dose agendada no Aplicativo Saúde Já;

– Para quem recebeu Pfizer:

• Segunda-feira (21/3): vacinados com 1ª dose até 28/2

• Terça-feira (22/3): vacinados com 1ª dose até 1/3

• Quarta-feira (23/3): vacinados com 1ª dose até 2/3

• Quinta-feira (24/3): vacinados com 1ª dose até 3/3

• Sexta-feira (25/3): vacinados com 1ª dose até 4/3

– Para quem recebeu Coronavac:

• Segunda-feira (21/3): vacinados com 1ª dose até 21/2

• Terça-feira (22/3): vacinados com 1ª dose até 22/2

• Quarta-feira (23/3): vacinados com 1ª dose até 23/2

• Quinta-feira (24/3): vacinados com 1ª dose até 24/2

• Sexta-feira (25/3): vacinados com 1ª dose até 25/2

– Para quem recebeu Astrazeneca

• Segunda-feira (21/3): vacinados com 1ª dose até 19/2

• Terça-feira (22/3): vacinados com 1ª dose até 20/2

• Quarta-feira (23/3): vacinados com 1ª dose até 21/2

• Quinta-feira (24/3): vacinados com 1ª dose até 22/2

• Sexta-feira (25/3): vacinados com 1ª dose até 23/2

– Dose de reforço da dose única da Janssen (pessoas com 18 anos ou mais)

• Segunda-feira (21/3): vacinados com dose única até 24/1

• Terça-feira (22/3): vacinados com dose única até 25/1

• Quarta-feira (23/3): vacinados com dose única até 26/1

• Quinta-feira (24/3): vacinados com dose única até 27/1

• Sexta-feira (25/3): vacinados com dose única até 28/1



Dose de Reforço (terceira dose)

Pessoas com 18 anos ou mais:

Segunda-feira (21/3): vacinados com a 2ª dose até 19/11

Terça-feira (22/3): vacinados com a 2ª dose até 22/11

Quarta-feira (23/3): vacinados com 2ª dose até 23/11

Quinta-feira (24/3): repescagem para os vacinados com a 2ª dose até 23/11

Sexta-feira (25/3): vacinados com a 2ª dose até dia 25/11



Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais

Segunda-feira (21/3): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 24/1

Terça-feira (22/3): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 25/1

Quarta-feira (23/3): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 26/1

Quinta-feira (24/3): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 27/1

Sexta-feira (25/3): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 28/1

Segundo reforço (quarta dose)

Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais

Segunda -feira (21/3): vacinados com o 1º reforço até 21/11

Terça-feira (22/3): vacinados com o 1º reforço até 22/11

Quarta-feira (23/3): vacinados com o 1º reforço até 23/11

Quinta-feira (24/3): vacinados com o 1º reforço até 24/11

Sexta-feira (25/3): vacinados com o 1º reforço até 25/11