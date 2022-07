A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) chama, entre os dias 18 e 22, a população nascida entre 1º de julho de 1978 e 31 de dezembro de 1980 para receberem a 2ª dose de reforço da vacina contra a covid. O chamamento faz parte da convocação escalonada por faixas etárias das pessoas entre 40 e 49 anos . (Confira o cronograma abaixo).

O 2º reforço corresponde a 4ª dose para quem iniciou a vacinação com Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer ou 3ª dose para quem iniciou com Janssen.

Essa convocação atende às novas determinações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 (PNO) do Ministério da Saúde para vacinação com 2º reforço.

Repescagens contínuas

Curitiba segue ofertando a repescagem contínua para todos os grupos anteriormente convocados: 1ª dose e 2ª doses para todos com 5 anos ou mais; 1º reforço para todos com 12 anos ou mais; 2º reforço para imunossuprimidos com 12 anos ou mais, profissionais de saúde, pessoas de 18 a 39 anos vacinadas na 1ª dose com Janssen e pessoas vacinadas com qualquer marca na primeira dose e que tenham nascido no 1º semestre de 1978.

A SMS também está vacinando com a 3ª dose de reforço as pessoas imunossuprimidas com 60 anos ou mais e pessoas com 50 anos ou mais vacinadas com Janssen na 1ª dose do início do esquema vacinal.

Intervalos entre as doses

Para receber a 2ª dose ou as doses de reforço é necessário ter completado o intervalo mínimo recomendado, que varia conforme a marca do imunizante já recebido e o grupo que a pessoa faz parte (leia mais sobre os esquemas vacinais aqui).

A data das doses já recebidas pode ser confirmada no Aplicativo Saúde Já Curitiba (site ou smartphone), ao acessar a aba “Carteira de Vacinação” e, em seguida “Aplicadas”.

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.

Onde se vacinar?

A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para pessoas com 12 anos ou mais é realizada em todas as 107 unidades de saúde. Para crianças de 5 a 11 anos, a vacinação está disponível também em todas as unidades, com exceção da Ouvidor Pardinho. Confira os locais de vacinação no site Imuniza Já Curitiba.

Vacinação simultânea

A vacina contra a gripe também está disponível para toda a população a partir de 6 meses de idade que ainda não recebeu a dose em 2022. Para pessoas com 12 anos ou mais, a vacina contra a gripe (vírus influenza) pode ser aplicada simultaneamente, no mesmo dia da vacina anticovid.

Vacinação simultânea 5 a 11 anos

Em 11/7, o Ministério da Saúde emitiu a Nota Técnica 195/2022 que atualizou a recomendação da coadministração da aplicação das vacinas anticovid e outros imunizantes para crianças de 5 a 11 anos. A nota orienta que esse grupo também pode receber a vacina contra a covid e outras vacinas sem necessidade de intervalo. Assim, os pequenos também podem receber a vacina da gripe simultaneamente. Até então, a orientação era de aguardar 15 dias entre os imunizantes. Crianças de 6 meses a 5 anos incompletos recebem apenas a vacina contra a gripe.

Cronograma da vacinação de 18 a 22 de julho

Das 8h às 17h

2º Reforço – Novo Público

(4ª dose para quem recebeu Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer no esquema vacinal inicial; 3º dose para quem recebeu Janssen)

18/7 (segunda-feira) – Pessoas nascidas no 2º semestre de 1978, vacinadas com 1ª reforço até 20/3

19/7 (terça-feira) – Pessoas nascidas no 1º semestre de 1979, vacinadas com 1ª reforço até 21/3

20/7 (quarta-feira) – Pessoas nascidas no 2º semestre de 1979, vacinadas com 1ª reforço até 22/3

21/7 (quinta-feira) – Pessoas nascidas no 1º semestre de 1980, vacinadas com 1ª reforço até 23/3

22/7 (sexta-feira) – Pessoas nascidas no 2º semestre de 1980, vacinadas com 1ª reforço até 24/3

Repescagens contínuas

1ª dose para todos com 5 anos ou mais;

2ª dose para todos com 5 anos ou mais;

1º reforço para todos com 12 anos ou mais;

2º reforço para imunossuprimidos com 12 anos ou mais; profissionais de saúde; pessoas de 18 a 39 anos vacinadas na 1ª dose com Janssen; pessoas vacinadas com qualquer marca na primeira dose e que tenham nascido até o 1º semestre de 1978.

3º reforço para pessoas imunossuprimidas com 60 anos ou mais e pessoas com 50 anos ou mais vacinadas com Janssen na 1ª dose do início do esquema vacinal.

Importante: Para receber a 2ª dose ou as doses de reforço é necessário ter completado o intervalo mínimo recomendado, que varia conforme a marca do imunizante já recebido e o grupo que a pessoa faz parte.