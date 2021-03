O tempo nesta sexta-feira (26) ainda será de temperaturas elevadas e umidade em Curitiba e região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há chance de chuvas isoladas à tarde, mas o sol predomina na capital. No Litoral, há pouca chance de chuva, apesar da presença de nuvens.

As temperaturas em Curitiba devem variar entre 19º C e 29º C nesta sexta. Segundo o Simepar, o forte calor está previsto para todo o Paraná, como em dias anteriores, e há pouca chance de chuva em praticamente todas das regiões. Apenas na região Sul do estado deve chover com mais volume.

Litoral

Nas praias do Paraná, o céu deve permanecer com muitas nuvens nesta sexta-feira. Mesmo assim, não deve chover. Segundo o Simepar, as temperaturas se elevam nas cidades litorâneas e devem chegar aos 30º C de máxima, com mínimas em torno de 23º C.