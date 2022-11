O tempo estável e de céu aberto deve predominar pelo menos até a próxima terça-feira (22), quando uma frente fria chega ao Paraná. A previsão do tempo para Curitiba nos próximos dias é de sol e temperaturas mais altas, sem perspectivas de chuva, pelo menos por enquanto.

Nesta quinta a massa de ar seco que cobre o Paraná faz com que as temperaturas se elevem gradativamente. Na Grande Curitiba a temperatura máxima prevista é de 22°C e no Litoral de 25°C.

Mudança a caminho?

A partir da próxima segunda-feira (21) tem previsão de mudança. A chegada de uma frente fria no Paraná pode trazer volumes significativos de chuva ao longo da próxima semana, mas as temperaturas se mantêm amenas, entre os 12ºC e 21ºC.

Previsão do tempo para o final de semana

Para o sábado e domingo as condições climáticas devem permanecer as mesmas. O tempo continua estável, sem previsão de chuva, com temperaturas mais amenas pela manhã e mais quentes ao longo do dia, variando entre 9° C de mínima e 24° C de máxima, em Curitiba. E 18° C de mínima e 25° C de máxima, no Litoral.

