O tempo deve seguir estável em Curitiba e região nesta quarta-feira (17) de cinzas. As temperaturas máximas podem chegar aos 30º C na capital e não há previsão de chuva. Segundo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo permanece estável, com predomínio do sol, em grande parte do Paraná. No Litoral há alguma condição de chuva por causa dos ventos que entram do oceano em direção ao continente.

+Leia mais! “A gastronomia salvou minha vida”, diz ex-morador de rua que lançou buffet de cachorro-quente

Em Curitiba, nesta quarta, o Simepar prevê uma variação térmica entre 16º C e 30º C. Já em outras regiões do estado, as altas temperaturas podem ultrapassar os 30º C. É o caso das regiões Norte, Oeste e até o Sul do Paraná. Em Rio Negro, por exemplo, na divisa com Santa Catarina, a Máxima prevista é de 32º C. União da Vitória também tem essa previsão de Máxima.

Litoral

De acordo com o Simepar, as praias do Paraná podem registrar pancadas de chuva ocasionais à tarde, por causa dos efeitos de circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. É a ação da umidade que se mistura com o calor e traz instabilidade atmosférica.

Quem viajou para o Litoral nesses dias de carnaval e planeja o retorno para a tarde de quarta-feira deve ficar atento às condições das estradas na região da Serra. As chuvas podem atrapalhar a visibilidade dos motoristas e deixar a pista escorregadia.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, o mapa meteorológico do Simepar prevê temperaturas variando entre 21º C e 30º C nesta quarta-feira.