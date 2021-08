O sol irá predominar em Curitiba, litoral e interior do Paraná nesta quarta-feira (18). O dia promete ser quente com chance de bater 30º C na capital paranaense. E pensar que menos de 48 horas atrás tivemos chuvarada com granizo. O calorão desta quarta-feira é apenas o começo de dias típicos de verão. Pelos próximos sete dias, pelo menos, as máximas não baixam de 28ºC, chegando a 32ºC na próxima terça-feira (24).

+Leia mais! Rua cartão-postal do Mossunguê terá mudanças após ser transformada em via calma

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a tendência é de rápido aquecimento e repetição do tempo em relação a terça-feira (17). Para Curitiba, a amplitude térmica ( diferença entre a máxima e a mínima temperatura) aponta para um diferença de 13 º C. O tempo seco permanece ao longo do período e sem chance de chuva.

+Leia mais! Empresa com 150 vagas de emprego em Curitiba faz mutirão para contratação

Para o litoral, com a concentração de mais nuvens, a temperatura deve ficar abaixo da capital. A máxima para Guaratuba vai ser de 26 º C.

Já no interior, maçarico ligado. Em Paranavaí, na região noroeste do Paraná, a máxima pode alcançar 35ºC; em Londrina, no norte do estado, a temperatura chega próximo aos 33ºC. Boa quarta-feira a todos!

Web Stories