Curitiba começou esta quinta-feira (20) com o céu azul e sem nuvens. Até aí, nada muito diferente dos últimos dias, mas com uma temperatura que já passou dos 26°graus antes mesmo das 9h da manhã. É o verdadeiro “calor da Bahia” dando as caras na capital conhecida por ser a mais fria do Brasil.

Às 6h em Curitiba os termômetros apontavam 21°graus e, a partir das 7h, pegou a escada rumo ao calor. Perto das 9h, 26°graus e sem preguiça para alcançar a marca dos 30.

“Estamos com uma massa de ar aquecida e a tendência que continue nos próximos dias. Essa massa não está se renovando devido à ausência de massa de ar frio. Se permanecer do jeito que está, podemos ter o dia mais quente do ano. Quanto a chuva, não podemos descartar em Curitiba, mas não tem essa indicação”, relatou o meteorologista Fernando Mendonça Mendes. Lembrando que a região da América do Sul sofre com uma forte e brutal onda de calor, que não atingiria o Paraná.

Segundo a previsão do Simepar, a máxima para quinta pode chegar a 32°graus, superior se comparada à registrada na quarta-feira (19): 31,7°graus. Essa temperatura foi a maior alcançada em 2022. Ainda de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, esse calorão deve permanecer firme nos próximos dias, e com a chance de chuva no período da tarde e risco de algum temporal localizado especialmente na Região Metropolitana e litoral do Paraná.

Calor em Curitiba chegou cedo nesta quinta-feira (20). Foto: Átila Alberti.

Calorão da Bahia em Curitiba

Comparado às outras capitais do Brasil, Curitiba ficou próxima de Salvador, Recife e Maceió. Na capital baiana, a temperatura às 9h estava 27°graus; em Pernambuco e Alagoas estava 28°graus nas primeiras horas de quinta-feira.

Litoral do Paraná

Nas praias do Paraná, o dia promete ser quente e perfeito para quem está curtindo o mar. Em Guaratuba, o termômetro já passou dos 28°graus e promessa de maçarico ligado no último. Em Antonina e Morretes, cidades tradicionalmente mais quentes, a tendência é de passar dos 30°graus na hora do almoço.

Alerta laranja de temporal

Importante destacar que este calorão pode favorecer a formação de temporais. Curitiba está em alerta laranja de temporal, segundo o Inmet.

