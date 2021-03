O tempo deve seguir quente em Curitiba e região neste domingo (21), segundo dia do outono – que começou na manhã de sábado (20), mas a chuva também deve aparecer. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o calor colabora para a formação de chuvas isoladas à tarde na capital, com chance de pancadas rápidas. No Litoral também esquenta e as temperaturas podem chegar aos 30º C nas praias. Chuvas também devem cair por lá.

Em Curitiba, neste domingo, a meteorologia prevê uma variação nas temperaturas entre 17º C e 29º C. De acordo com o Simepar, as altas temperaturas e a umidade que chega do oceano, carregada pelos ventos, tornam as condições favoráveis para a formação de chuvas isoladas. O tempo também fica com a sensação de abafado.

Ainda de acordo com o Simepar, uma frente fria avança pela Região Sul neste domingo. No entanto, os reflexos desse fenômeno devem se concentrar nas regiões mais ao noroeste, oeste e centro sul do Paraná.

“Esse sistema atua com mais força pelo Rio Grande do Sul. Nesses setores citados do estado, há risco para temporais pela proximidade da frente fria. Mas na região de Curitiba, o que temos é o calor”, explica o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Litoral

Nas praias do Paraná, o calor será ainda maior do que na capital neste domingo. Segundo o Simepar, as temperaturas na região litorânea devem variar entre 20º C e 30º C. Pancadas isoladas de chuva estão previstas para o período da tarde.