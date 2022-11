O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de tempestade para a região de Curitiba válido até a meia-noite desta segunda-feira (21). O alerta foi emitido com avisos de possibilidade de vendaval e de granizo para o período.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), depois de vários dias seguidos com tempo aberto, o tempo em Curitiba vai mudar bastante ao longo da semana. Com a chegada de uma nova frente fria ao Paraná, os próximos dias deverão ser chuvosos não apenas na capital, mas em praticamente todo o estado.

Apesar do alerta, até as 16h15 deste segunda, a capital ainda não tinha registrado chuva.

Alerta laranja

O alerta laranja do Inmet significa grau de “perigo” para tempestades, e prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de possibilidade de ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. O alerta engloba ainda o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Sob estas condições, as orientações são:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades do Paraná

De acordo com o alerta, no período há possibilidade de vendaval na região de Curitiba, além das regiões Norte, Centro-Sul, Centro-Leste, Sudeste e Sudoeste no Paraná.