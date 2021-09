O inverno vai se despedindo com temperaturas altas pelo Paraná. Em Curitiba, os termômetros alcançaram 30,9ºC nesta segunda-feira (20) — a maior temperatura registrada na capital neste inverno. As informações são do Simepar.

Não só Curitiba, mas todo o estado registrou calorão. Em Palotina, o calor chegou aos 41,3ºC — a maior temperatura do ano no município. Em Foz do Iguaçu,

Com a chegada da primavera nesta quarta-feira (22), o tempo volta a mudar. Para quem prefere temperaturas mais amenas, vai ficar mais agradável. Na quarta mesmo, a máxima não vai passar de 16ºC.

