Curitiba e todo o restante do Paraná estão em alerta laranja de tempestade. Sim, após dias de tempo fechado, chuva e garoa constante, Curitiba volta a ter inconstâncias no tempo. Segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta vale para todo o estado até às 11h desta quinta-feira (20).

Segundo a previsão do tempo para Curitiba, a temperatura deve chegar aos 23ºC e, segundo o Simepar, a chuva deve chegar apenas a partir das 6h da manhã de quinta-feira e seguir ao longo do dia.

Segundo o Simepar, na quinta-feira a instabilidade aumenta bastante em todo o Paraná. “A formação de um sistema de baixa pressão sobre o Sul do Brasil contribui para aumento nos índices de instabilidade, por isso as condições para tempestades aumentam em todas as regiões paranaenses. Além de pancadas de chuva e descargas atmosféricas, não se descarta ocorrência de rajadas de vento fortes. No noroeste e no norte pioneiro fica mais quente”, explicou o Simepar.

Alerta vale até quinta-feira em Curitiba e todo o restante do Paraná. Foto: Inmet.

Qual é a diferença dos alertas de tempestade?

A Primavera é sinônimo de muita chuva e temperaturas mais amenas, num período de transição entre o inverno e o verão. Você sabe quais são as diferenças entre os alertas? Dá só uma olhada!