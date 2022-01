O calor demorou para dar as caras no Paraná, mas chegou com tudo. Nesta segunda-feira, 24, a sensação térmica em Curitiba alcançou os 35ºC, enquanto os termômetros marcaram a máxima de 32ºC.

Já em Pato Branco, o calor foi recorde. Segundo o Simepar, a cidade registrou 37°C, a maior temperatura de janeiro desde o início da operação da estação, em 1998. Em Guaíra os termômetros também subiram, chegando aos 41,3°C, maior temperatura do histórico desde o início da operação da estação, em agosto de 1997.

As cidades de Londrina, Maringá, Paranavaí, Cianorte e Cândido de Abreu também bateram recordes e registraram as maiores temperaturas de 2022 até o momento.

