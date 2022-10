Ainda vale o alerta laranja de tempestade para Curitiba e região até a manhã de segunda-feira (31). O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com avisos de possibilidade de vendaval e de granizo para o período.

Neste domingo (30) das Eleições 2022, segundo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), ventos mais fortes já foram registrados no Paraná, nas regiões Oeste, Norte e Centro-Sul. As velocidades da ventania nesses áreas variaram entre 50 km/hora e 60 km/hora.

Apesar do alerta, até as 15h30 deste domingo, a capital ainda não tinha registrado chuva. Assim como pela manhã, quem optou por votar em Curitiba após o almoço se depara com céu pouco encoberto de nuvens, com o sol aparecendo. Ventou forte também pela manhã em alguns bairros da capital.

Alerta laranja

O alerta laranja do Inmet significa grau de “perigo” para tempestades, e prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de possibilidade de ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. O alerta engloba ainda o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Sob estas condições, as orientações são:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Curitiba e cidades do Paraná

De acordo com a Defesa Civil, no período do alerta há possibilidade de vendaval em Curitiba, Região Metropolitana, Litoral, além das regiões Norte, Noroeste e Campos Gerais, no Paraná.

Já o Simepar indica 3,3 milímetros de precipitação ao longo do fim de semana. Na última quinta-feira (27), uma forte chuva provocou quedas de árvore e mais estragos em Curitiba.

Frio de lascar em novembro!

De acordo o MetSul, a massa de ar frio prevista para chegar ao Brasil entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro vai derrubar as temperaturas, com chance de nevar na serra catarinense. E isso tudo, em pleno mês de novembro. A mínima em Curitiba fica entre 8ºC e 9ºC a partir de terça-feira (1º).